В Минске открылся «Мамский дом»

Источник материала: Газета Авангард

Коворкинг, свободное пространство и образовательный центр для женщин в декрете «Мамский дом» открылся в столице, сообщила БЕЛТА автор и руководитель проекта Татьяна Щуко.





От возникновения идеи до открытия прошло почти полтора года. Суть «Мамского дома» в том, чтобы предоставить возможность каждой женщине в декрете развиваться, восстанавливаться и самое главное делать это без отрыва от общения и заботы о ребенке. Особое внимание уделяется потребностям мам детей первого года жизни.

В проекте реализована философия Self Mama. Автором термина считается российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская. Это философия современных мам, которая предоставляет женщине моральное право не выбирать, а успешно совмещать саморазвитие и материнство, а ребенку дает возможность знакомиться с мамой через погружение в ее ежедневную жизнь. Такой подход помогает найти баланс между своими амбициями и потребностями ребенка, оставаться разносторонней личностью, не выпадая из профессии, уделять равное количество сил и энергии каждой из сторон своей личности.

«После рождения первого ребенка почувствовала, что означает быть в социальной изоляции, — призналась Татьяна Щуко. — Решила, что такой образ жизни мне не подходит. Как оказалось, таких мам много. И я объединила их в проекте «Мамский движ», где мы собирались с детьми, танцевали и выступали на открытых площадках. После добавились тематические встречи, лектории, марафоны, бранчи, мамские пикники, где обсуждались темы, которые интересны маме и женщине. За это время провели около 200 мероприятий и поняли, что нужна своя площадка, свой «Мамский дом», место, куда можно прийти с ребенком и просто выдохнуть, получить поддержку других мам, уделить внимание себе».

Средства на реализацию проекта были собраны родителями Беларуси и зарубежья на краудфандинговой площадке «Улей». Всего идею финансово поддержали более 400 человек.

«Мамский дом» предлагает мамам занятия йогой и коуч-сессии. Женщин приглашают принять участие в speaking club, мастер-классах по макраме и вязанию, пройти курсы по стилю. Некоторые помещения можно арендовать под семейные праздники и корпоративные мероприятия.

В планах — организовать курс по этикету, курсы для беременных, запустить бизнес-акселератор «Мамский стартап», организовать мамские танцы, открыть книжный клуб, помочь с восстановлением после родов.

Дети в свою очередь могут попробовать себя в музыке, сыграть в спектакле, пройти мастер-класс по росписи пряников. В будущем им смогут предложить курсы по актерскому мастерству, моделингу, малышковой гимнастике, детскому развитию.

Для семей будут проходить групповые встречи с психологом, кинопросмотры, праздники.

Кстати, в «Мамском доме» будут рады видеть не только мам с детьми, но и пап, бабушек, дедушек, других членов семьи.

Пространство открыто со вторника по воскресенье в 10.00-13.00. С 13.00 до 19.00 — время для организации мероприятий, а также других программ коворкинга. Еженедельную программу и график работы можно найти в одноименном профиле в Instagram и на сайте «Мамского дома».