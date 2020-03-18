ПАМЯТКА по профилактике инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (инфекция COVID-19)

Источник материала: Ивьевский край

Для минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19 в трудовом коллективе необходимо:

1. Не допускать на работу лиц с признаками респираторной инфекции (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела и т.д.).

При наличии симптомов респираторной инфекции человек должен остаться дома, вызвать врача на дом, сократить контакты с окружающими, следовать рекомендациям врача.

2. При наличии возможности организовать дистанционный способ работы, без посещения офиса.

Это позволит сократить риск инфицирования респираторными вирусами, например, при пользовании общественным транспортом по пути на работу, и сократит риск распространения респираторных вирусов от человека, если он инфицирован и находится в общественном месте.

3. Отложить проведение мероприятий, предполагающих массовое участие граждан (выставки, семинары, конференции и т.д.) до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

4. Рекомендуется отменить зарубежные командировки сотрудников до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

В случае невозможности отмены рабочих поездок в зарубежные страны, рекомендуется избегать направления в командировку сотрудников, которые могут подвергаться более высокому риску инфицирования и развития осложнений (лиц пожилого возраста, сотрудников, имеющих хронические заболевания сердца и органов дыхания, сахарный диабет и т.д.). Целесообразно обеспечить своих сотрудников перед командировкой антисептическим (на спиртовой основе) средством для рук в индивидуальной упаковке объемом до 100 мл, масками медицинскими (респираторами).

5. Обеспечить возможность соблюдения гигиены рук сотрудниками - мытье рук с использованием мыла и/или антисептика для рук (предпочтительно на спиртовой основе).

При наличии возможности разместите диспенсеры (сенсорные дозаторы) с антисептическим средством во всех видных местах, на рабочих местах. Необходимо организовать контроль их регулярной заправки.

Также действенным способом своевременной очистки рук в любой обстановке является использование антисептического средства для рук в индивидуальной упаковке или дезинфицирующих салфеток.

Чистые руки - это гарантия того, что человек не будет распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасается ко рту и носу, и окружающих - через поверхности.

Мыть руки необходимо как можно чаще особенно после пользования общественным транспортом, после любого посещения улицы и общественных мест, перед и после еды.

Мыть руки необходимо тщательно и не менее 20 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца.

6. Обеспечить возможность использования сотрудниками медицинских масок для лица.

Использовать медицинскую маску необходимо в случае возможного контакта с людьми с признаками респираторной инфекции.

ВАЖНО! При использовании медицинских масок необходимо соблюдать правила:

- Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.

- Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица - и рот, и нос.

- В конце придать нужную форму гибкой полоске (носовому зажиму), обеспечивая плотное прилегание маски к лицу.

- Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к передней части маски.

- Выбросить снятую маску в закрывающийся контейнер для отходов.

- Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.

- При необходимости надеть новую маску, соблюдая этапы 1-3.

ВАЖНО!

Использовать маску не более двух часов.

Немедленно заменить маску в случае ее намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования. Не касаться руками закрепленной маски.

Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.

Одноразовые маски нельзя использовать повторно.

7. Организовать регулярную влажную уборку помещений с использованием бытовых моющих средств и/или дезинфицирующих средств, с акцентом на обработке всех поверхностей.

При уборке помещений необходимо тщательно обрабатывать дверные ручки, поручни, столы, стулья, прочие предметы мебели, санитарно-техническое оборудование, компьютерные клавиатуры и мышки и другие гаджеты, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются люди.

Необходимо обратить внимание на обработку мобильных устройств связи. Очищать телефон путем протирания тканью из микрофибры, смоченной водой с мылом, особенно той части, которая соприкасается с лицом. Также имеются рекомендации по обработке поверхности телефона спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, соблюдая меры предосторожности в отношении повреждения телефона. Чехол гаджета необходимо снимать и обрабатывать отдельно, и лучше отказаться от использования чехла. Телефон необходимо обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и после окончания рабочего дня.

Поддерживать чистоту поверхностей - одна из самых простых, но самых действенных мер!

8. Организовать регулярное и как можно более частое проветривание помещений и увлажнение воздуха любыми доступными способами. При наличии возможности целесообразно использование очистителей воздуха с НЕРА-фильтром и функцией инактивации (уничтожения) микроорганизмов на фильтрах.

9. При организации питания сотрудников целесообразно отдать предпочтение использованию индивидуальной одноразовой посуды, которую можно выбросить после употребления пищи.

При использовании многоразовой посуды наилучший результат ее очистки - мытье в посудомоечных машинах с использованием дезинфицирующих средств.

10. Разместить на видных местах постеры (листовки, плакаты) с разъяснениями по правилам профилактики респираторных инфекций, правилам "респираторного этикета" и мытья рук.

Рекомендуем проводить профилактические меры, даже если случаи инфекции COVID-19 в вашем городе не зарегистрированы, так как эти меры действенны для профилактики инфицирования и распространения любых респираторных вирусов, активных в настоящий период года.

Организация вышеуказанных мероприятий потребует определенных материальных и временных затрат, однако своевременное введение профилактических мер поможет сократить количество потерянных рабочих дней по болезни, будет препятствовать распространению респираторных вирусов, включая COVID-19, в случае их попадания в трудовой коллектив.

Ивьевский РЦГЭ.