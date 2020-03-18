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Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку.
Как
В районе дома №12 машина столкнулась с автобусом «МАЗ» маршрута №103. Затем автомобиль врезался в автобус маршрута №53, который выезжал с остановки. После этого Peugeot продолжил движение по встречной полосе и наехал на легковушку Mercedes.
Предварительно, водителю Peugeot стало плохо за рулём. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На месте ДТП работали СОГ и сотрудники ГАИ.
На прошлой неделе в Минске такси опрокинулось на крышу.
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Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель...
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