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Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём

18.03.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель за рулём Peugeot выехал с переулка Молочного на улицу Московскую. 

Peugeot врезался в два автобуса и легковушку. Водителю стало плохо за рулём
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В районе дома №12 машина столкнулась с автобусом «МАЗ» маршрута №103. Затем автомобиль врезался в автобус маршрута №53, который выезжал с остановки. После этого Peugeot продолжил движение по встречной полосе и наехал на легковушку Mercedes. 

Предварительно, водителю Peugeot стало плохо за рулём. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На месте ДТП работали СОГ и сотрудники ГАИ. 

На прошлой неделе в Минске такси опрокинулось на крышу.

Пострадал водитель – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 марта примерно в полдевятого вечера в Минске иномарка врезалась в два автобуса и легковушку.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель...
 
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