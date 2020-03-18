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В Старых Дорогах мужчина после совместного распития зарезал своего брата

18.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Старых Дорогах мужчина после совместного распития зарезал своего брата

Стародорожским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 8 марта этого года. Однако известно об убийстве стало только 14 марта.

Установлено, что между совместно проживающими братьями после употребления спиртного произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате обоюдной ссоры и драки подозреваемый нанес 46-летнему сводному брату ножевые удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. После этого 38-летний мужчина оставил потерпевшего и уехал к своей знакомой. Когда через неделю он вернулся в квартиру, сообщил в милицию.

Брат погибшего задержан по подозрению в совершении убийства (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Следователями подозреваемый допрошен, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым предметам, в том числе орудию преступления, назначены экспертизы, производство которых поручено судмедэкспертам.

Выбывшей по сообщению следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр квартиры, зафиксирована объектно-следовая картина, опрошены жильцы дома. С участием подозреваемого продолжаются следственные действия, изучается его личность, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.


СК РБ

 
 
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Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 8 марта этого года. Однако известно об убийстве стало только 14 марта.
 
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