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В Багдаде снаряд попал в жилой дом

18.03.2020 11:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Очередной ракетный обстрел в иракском Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три ракеты разорвались недалеко от так называемой «зеленой зоны», где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Один из снарядов попал в жилой дом. Информации о возможных пострадавших не поступало.

В Багдаде снаряд попал в жилой дом

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Новости Ирака. Очередной ракетный обстрел в иракском Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три ракеты разорвались недалеко от так называемой...
 
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