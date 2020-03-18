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В Багдаде снаряд попал в жилой дом
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. Очередной ракетный обстрел в иракском Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три ракеты разорвались недалеко от так называемой «зеленой зоны», где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства. Один из снарядов попал в жилой дом. Информации о возможных пострадавших не поступало.
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Новости Ирака. Очередной ракетный обстрел в иракском Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три ракеты разорвались недалеко от так называемой...
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