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В Беларуси увеличен период пребывания иностранцев. Но есть условие
18.03.2020 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода.
Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). При этом оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск».
Например, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.
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В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции...
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