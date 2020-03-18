В Беларуси увеличен период пребывания иностранцев. Но есть условие

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода.





Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). При этом оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск».

Например, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.