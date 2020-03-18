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Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней

18.03.2020 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней

Продлевать срок нахождения гостей до 90 дней, а при необходимости и на более длительное время будут подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Оформить выездную визу можно и в Национальном аэропорту «Минск». Например, если путешественник об отмене своего рейса узнал непосредственно по приезду в аэропорт.

Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличен период для пребывания...
 
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