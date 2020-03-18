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Неделю моды Беларуси переносят на май

18.03.2020 19:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Неделю моды Беларуси переносят на май
Фото из открытых источников

Организаторы Belarus Fashion Week республиканское общественное объединение «Белорусская палата моды» и коммуникационное агентство «Открытый подиум» сообщили о переносе дат предстоящей недели моды. Информационный партнёр - портал и еженедельник "АиФ" в Беларуси.

Основатель Belarus Fashion Week и председатель «Белорусской палаты моды» Янина ГОНЧАРОВА:

- Мы ежедневно мониторим ситуацию в соседних странах, а также в Беларуси и, конечно, не можем оставаться в стороне. Поэтому предлагаем всем любителям белорусской моды ограничится минимальными средствами защиты и воздержаться от посещений мероприятий.

Более того, с начала года бренды-участники уже начали чувствовать проблему с поставкой тканей из Китая и Турции, как известно это основные поставщики сырья, но следом за ними конечно же стали задерживаться поставки сырья из Италии.

Видя происходящую ситуацию с трафиком в торговых центрах, а соответственно, и в магазинах и студиях дизайнеров – некоторые бренды решили пропустить публичную презентацию осеннее-зимних коллекции (многие бренды демонстрируют коллекции за полгода до поступления их в продажу), тем самым просто минимализируя финансовые расходы и осознанно откладывая презентацию коллекции на осень до формата «увидел-купил», что в целом более подходит для локального рынка.

А вот для тех, кто не показал летние коллекции в прошлом сезоне, презентация их новых творений весной просто необходимо. Более того, коллекции и вложенные в них идеи дизайнеров у большинства готовы.

Реклама – двигатель продаж, и поэтому после сложного предстоящего месяца, думаю, всем производителям модных продуктов будет важно привлечь покупателей именно в свой магазин. А здесь Неделя моды играет важную роль.

Неделю моды Беларуси переносят на май
 

Официально

Официально Неделя моды переносится на 13-17 мая 2020 года.

Новые коллекции презентуют такие бренды и дизайнеры как Loverani (Ольги Барабанщикова), Uneed (Юлия Крашенникова), Наталья Минина, Наталья Корж, Balunova Fashion Design Studio (Лариса Балунова), Сестры Парфенович, Марина Бонифатьева, дизайнеры Полина Воронова и Лариса Степанова (Historia Naturalis), а также будет представлена дебютная коллекция певицы Натальи Кудриной (Kudrina) и многие другие.

Также Белорусская палата моды подготовила ряд выставок, посвященных национальному костюму и ретроспективе деятельности Belarus Fashion Week.

В этом сезоне будет сделать акцент на онлайн трансляции как показов, так и зоны подготовки моделей, а также после каждого показа зрители услышат интервью с дизайнерами.

 
 
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Организаторы Belarus Fashion Week сообщили о переносе дат предстоящей недели моды.
 
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