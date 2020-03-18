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«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?
Источник материала: СТВ
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Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Да, эти работы не видны, но они подлежат оплате, поскольку они выполняются. А если они не выполняются, то для этого мы предусмотрели, наверное, не механизм, а создание на сегодняшний день службы заказчика. То, что предусмотрено директивой Президента Республики Беларусь №7. Создание служб заказчика – это служба, которая возьмёт на себя организацию оказания всех жилищно-коммунальных услуг в определённом населенном пункте либо на определённой территории. То есть организация возьмёт на себя, первое – проведение каких-то конкурсных процедур, а второе – контроль за исполнением и объёмом, и качеством исполнения этой услуги.
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«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?
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