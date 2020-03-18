ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?

18.03.2020 19:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Условно говоря, техническое обслуживание включает в себя обслуживание и осмотр инженерных систем жилого дома. Это не значит, что к вам в квартиру каждый день должен кто-то приходить и проверять что-то. Это обслуживание самого комплекса жилого дома. То есть, спустился в подвал, посмотрел – всё ли работает, все ли параметры соблюдаются в части системы отопления, теплообменника, системы подачи холодной воды.

Лифтовое оборудование – тоже задают очень много вопросов: «А что такое – техническое обслуживание лифта, и за что мы должны платить?» Но лифт – это безопасность. Безопасность, в первую очередь, граждан, которые проживают в этом жилом доме. И эта безопасность обеспечивается фактически ежедневно. То есть приходит лифтёр, он незаметно для потребителя он поднимается в лифтовую кабину и проверяет то оборудование, которое там стоит. Смазано, не смазано – есть целый комплекс регламентных работ, который необходимо выполнять.

Да, эти работы не видны, но они подлежат оплате, поскольку они выполняются. А если они не выполняются, то для этого мы предусмотрели, наверное, не механизм, а создание на сегодняшний день службы заказчика. То, что предусмотрено директивой Президента Республики Беларусь №7. Создание служб заказчика – это служба, которая возьмёт на себя организацию оказания всех жилищно-коммунальных услуг в определённом населенном пункте либо на определённой территории. То есть организация возьмёт на себя, первое – проведение каких-то конкурсных процедур, а второе – контроль за исполнением и объёмом, и качеством исполнения этой услуги.

«Эти работы не видны, но подлежат оплате, поскольку выполняются». Что входит в техобслуживание дома?

Люди в материале: Геннадий Акстилович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира». «Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделю моды Беларуси переносят на май
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика