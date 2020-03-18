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МИД помог вернуться домой более 1700 белорусским гражданам

18.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД помог вернуться домой более 1700 белорусским гражданам

Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, подчеркнул спикер белорусского МИДа Анатолий Глаз.

— С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1 700 гражданам нашей страны. Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, — отметил начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, только 18 марта удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории «Друскининкай». 

— На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах, — уточнил спикер.

В МИДе добавили, что сейчас в ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще несколько тысяч белорусских граждан, в том числе туристов.

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Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине, подчеркнул спикер белорусского МИДа Анатолий Глаз. — С момента...
 
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