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Статистический обзор к Международному дню лесов

19.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Статистический обзор к Международному дню лесов

21 марта в мире отмечается Международный день лесов. Основная его задача – привлечение внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирования о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. Леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейшим национальным богатством, они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение.

Основным направлением лесохозяйственной деятельности является восстановление лесного фонда. Ежегодно в Витебской области проводятся работы по восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях и иных бывших под лесом площадях, а также по созданию и выращиванию лесных культур.

В 2019 году мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению проведены на 5,4 тыс. гектарах. Посажено и посеяно лесов на 4,1 тыс. гектарах, содействием естественному возобновлению лесов и сохранением подроста было охвачено 1,3 тыс. гектаров. Наибольший объем работ по посадке и посеву лесов проводился на вырубках (3,1 тыс. гектаров).

Для обеспечения дальнейшего воспроизводства леса в прошлом году заготовлено семян древесных и кустарниковых пород 1,7 тыс. килограммов, их них лиственных и кустарниковых – 1,5 тыс. килограммов.

В целях охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории лесного фонда проводятся лесозащитные мероприятия. Площадь лесов, на которой проведены мероприятия по защите от вредителей и болезней биологическим методом, составила 3,4 тыс. гектаров, химическим методом – 0,3 тыс. гектаров. В результате проведенных мероприятий площадь очагов вредителей и болезней лесов за 2019 год уменьшилась на 0,2 тыс. гектаров, или на 4,2% по сравнению с 2018 годом.

Значительный ущерб состоянию лесных ресурсов наносят погодные условия (засуха, морозы, изменение уровня грунтовых вод и др.), различные болезни леса и пожары.

По этим причинам в 2019 году погибло 880 гектаров лесных насаждений, из них от воздействия неблагоприятных погодных условий – 789 гектаров.

Остальные погибли от излишней влажности (37 гектаров), болезней лесов, повреждений вредными насекомыми и дикими животными (31 гектар), лесных пожаров (23 гектара).

Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые в сентябре 2015 г. государствами – членами ООН, неразрывно связаны с сохранением ресурсов планеты.

Так, ЦУР 15 направлена на защиту и восстановление экосистем суши, содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьбу с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.

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