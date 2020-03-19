В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

18.03.2020 в 06-46 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лумна на ул. Ленина.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате обнаружен погибший хозяин дома, 1966 г. рождения.





Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество.





Причина пожара устанавливается.





C 06-00 18.03.2020 по 06-00 19.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Каменецком, Ганцевичском , Березовском и Пинском районах). Погиб 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 3 строения.

18.03.2020 г., 14-43. В д. Липск Ганцевичского района на ул. Советской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1945 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

18.03.2020 г., 18-19. В д. Ярцевичи Березовского района в с/т «Черемушки» произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежность устанавливается. Огнем повреждена стена на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

19.03.2020 г., 00-17. В д. Ставок Пинского района на ул. Молодежной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.