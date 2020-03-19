|
В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина
19.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18.03.2020 в 06-46 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лумна на ул. Ленина.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество.
Причина пожара устанавливается.
C 06-00 18.03.2020 по 06-00 19.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Каменецком,
18.03.2020 г., 14-43. В д. Липск Ганцевичского района на ул. Советской произошел
18.03.2020 г., 18-19. В д. Ярцевичи Березовского района в с/т «Черемушки» произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежность устанавливается. Огнем повреждена стена на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.
19.03.2020 г., 00-17. В д. Ставок Пинского района на ул. Молодежной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18.03.2020 в 06-46 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лумна на ул. Ленина. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)