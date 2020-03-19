ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

19.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

18.03.2020 в 06-46 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лумна на ул. Ленина.

В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем. Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате обнаружен погибший хозяин дома, 1966 г. рождения.

В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество.

В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

Причина пожара устанавливается.

В Каменецком районе в д. Лумна на ул. Ленина на пожаре погиб мужчина

C 06-00 18.03.2020 по 06-00 19.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Каменецком, Ганцевичском, Березовском и Пинском районах). Погиб 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 3 строения.

18.03.2020 г., 14-43. В д. Липск Ганцевичского района на ул. Советской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1945 г.р. Огнем строение уничтожено. Причина пожара устанавливается.

18.03.2020 г., 18-19. В д. Ярцевичи Березовского района в с/т «Черемушки» произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежность устанавливается. Огнем повреждена стена на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

19.03.2020 г., 00-17. В д. Ставок Пинского района на ул. Молодежной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1984 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  18.03.2020 в 06-46 в Каменецкий РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лумна на ул. Ленина. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова жилой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полуфинал конкурса “Мисс Беларусь-2020” пройдет 21 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика