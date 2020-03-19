Выжигание сухой растительности запрещено законом: советы от МЧС и охраны природных ресурсов

Источник материала: Новости Дзержинска

Выжигание сухой растительности с установлением теплой погоды приобрело в Беларуси настолько широкий и регулярный характер, что стало сильнейшим разрушительным фактором, негативно влияющим на окружающую среду.

Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы - это настоящее экологическое бедствие. Практически вся территория страны весной покрыта следами этой разрушительной деятельности.

Поджигая сухую траву, мы причиняем вред природе. Обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, быстро выветриваются и с грунтовыми водами вымываются из поверхности почвы.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав растительности, погибают насекомые, лягушки, сгорают гнёзда наземно-гнездящихся видов птиц (чибиса, полевого и лесного жаворонков, обыкновенной овсянки, бекаса и других видов птиц).

Помимо огромного ущерба биологическому разнообразию пожары увеличивают выбросы углекислого газа в атмосферу. При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, соответственно увеличиваются выбросы углекислого газа, а значит, усугубляется так называемый парниковый эффект, приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата.

Кроме того, дым от сжигания сухой растительности очень опасен для аллергиков. В залежах сухой травы и валежника часто находятся отходы, выделяющие при сжигании отравляющие живые организмы вещества. Например, в дыме, образующемся при плавлении ПВХ-пластика, обрезков линолеума, пластиковых бутылок, клеенки, игрушек, ведер содержится до 75 процентов вредных веществ.

Кроме того, проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесов. Ежегодно 10-12% лесных пожаров возникает по причине проведения весенних палов.

Обращаем Ваше внимание на то, что сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности на территории Республики Беларусь запрещены. При непринятии землепользователями своевременных мер по ликвидации пожаров землепользователь привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

В соответствии со статьей 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части указанного Кодекса, предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Кроме того, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков, является фактом причинения вреда окружающей среде и предусматривает гражданско-правовую ответственность. Размер возмещения вреда, причиненный окружающей среде, определяется по таксам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде».

Не допускайте палов сухой травы! Обнаружив пожар, примите меры к его тушению подручными средствами. При невозможности потушить пожар своими силами срочно сообщите о нем работникам МЧС по номеру 101 или 112.

Поэтому, прежде чем бросить спичку, подумайте о пагубных последствиях для природы!

Кроме того, МЧС напоминает о правилах разведения костров:

1. Разводить костры можно, но только на своем приусадебном участке, соблюдая расстояние от зданий, строений и сооружений не менее 10 м. (для мангалов 4 м.).

2. Место костра должно быть окопано либо обложено кирпичом (камнями).

3. Необходимо осуществлять постоянный контроль, за процессом сжигания мусора, либо приготовления пищи.

4. При себе обязательно иметь первичные средства пожаротушения (лопата, ведро с водой, ведро с песком, огнетушитель).

Только при соблюдении всех вышеперечисленных правил вы можете не бояться возникновения пожара и инспектора службы МЧС.

Важная поправка: старайтесь разводить огонь в безветренную погоду, ведь горючая способность искры – 30 м.

Берегите себя и своих близких.



