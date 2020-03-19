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Курсы валют и криптовалют на сегодня

19.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль опять рекордно рухнул к доллару и евро на старте торгов. Биткойн +259.21

Курс доллара улетел в космос. Доллар впервые преодолел уровень 2,50 и полетел дальше. Всего за пару минут он вырос на 0,0918 BYN до 2,5331 BYN/USD.

За последние четыре дня с учётом сегодняшнего стоимость доллара выросла на19 копеек, а с начала марта уже почти на 30 копеек.

Курс евро не сильно отстал от доллара. Он подорожал на 0,0732 BYN до 2,7572 BYN/EUR. С начала месяца стоимость европейской валюты выросла тоже почти на 30 копеек.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0075 BYN до 3,1500 BYN/100 RUB и оказался вблизи минимума за 7 месяцев.

Bitcoin − 5432.02$ (+259.21);

Bitcоin Cash/ВСС – 184.19$ (+7.31);

Litecoin − 35.19$ (+2.32);

Еthеreum − 119.18$ (+6.6);

ZCаsh − 29.25$ (+4.09);

DigitalCash − 59.96$ (+11.92);

Monero − 37.45$ (+2.72).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль опять рекордно рухнул к доллару и евро на старте торгов. Биткойн +259.21
 
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