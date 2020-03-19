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Дан старт молодежной кампании «Навстречу будущему, которого мы хотим»

19.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

18 марта 2020 года на базе БГПУ состоялась стартовая встреча участников и организаторов молодежной кампании «Навстречу будущему, которого мы хотим».

В работе форума приняли участие ректор БГПУ Александр Иванович Жук, постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий, заместитель министра образования Республики Беларусь, председатель Координационного совета по образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве образования Александр Владимирович Кадлубай.

В ходе встречи был подписан план совместных мероприятий молодежной кампании «Навстречу будущему, которого мы хотим» между Министерством образования, Представительством ООН в Республике Беларусь и БГПУ.

Что представляет собой данная молодежная кампания и в чем ее важность? В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. В этот знаковый год Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в истории организации кампанию по глобальной дискуссии «75 лет ООН: 2020 год и далее – общее будущее общими силами» («ООН75»). Обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении лучшего будущего призвано охватить как можно больше людей, в первую очередь молодежь.

Республика Беларусь присоединилась к международной кампании «ООН75», подтвердив на самом высоком уровне приверженность концепции устойчивого развития и готовность внести свой вклад в празднование юбилея в качестве страны-основательницы ООН. С целью координации совместных усилий по проведению международной кампании Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Представительством ООН в Республике Беларусь в феврале 2020 года был подписан план совместных мероприятий по празднованию 75-летия создания ООН.

Для согласования усилий по работе с молодежью в рамках кампании «ООН75» Министерством образования Республики Беларусь и Представительством ООН в Республике Беларусь был разработан план совместных мероприятий, получивший название молодежной кампании «Навстречу будущему, которого мы хотим», координатором которой выступает БГПУ.

Ключевым событием кампании станут открытые дискуссии «Будущее, которое мы хотим: наши идеи и действия». В них примут участие студенты БГПУ, региональных университетов-субъектов кластера непрерывного педагогического образования, учащиеся учреждений общего среднего образования, где функционируют профильные классы педагогической направленности, представители ресурсных центров Ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития», молодежные послы Целей устойчивого развития.

В ходе дискуссий молодежью будет представлено видение будущего мира. Студенты и школьники поделятся опытом популяризации ценностей и Целей устойчивого развития и реализации молодежных инициатив в контексте акселераторов, указанных в Дорожной карте по реализации ЦУР в Республике Беларусь. Позиция белорусской молодежи о будущем мира, выработанная в ходе дискуссий, будет представлена на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года.

Кроме того, молодежная кампания «Навстречу будущему, которого мы хотим» предполагает проведение молодежного медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие» и серии молодежных акций и инициатив «Никого не оставим в стороне», интернет-проекта «Цели устойчивого развития: думай и действуй».

Стартовая встреча проходила в онлайн-режиме. После подписания плана совместных мероприятий между Министерством образования, Представительством ООН в Республике Беларусь и БГПУ с открытой лекцией выступила постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий. Она говорила о мировых проблемах, угрозах и вызовах современности. Во время онлайн-трансляции из регионов поступило более 40 вопросов. На наиболее важные из них Иоанна Казана-Вишневецкий дала развернутые ответы.

 
 
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18 марта 2020 года на базе БГПУ состоялась стартовая встреча участников и организаторов молодежной кампании «Навстречу будущему, которого мы...
 
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