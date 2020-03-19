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В Минской области пройдет «Неделя трезвости»

19.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Неделя трезвости

С 23 по 30 марта в Минской области пройдет «Неделя трезвости». Стартует акция в Березинском районе. В течение семи дней на Минщине будут проходить тематические выставки книг на базе публичных библиотек и музеев, совместно с епархиями и благочиниями Белорусской православной церкви — проводиться мероприятия, «круглые столы», чтения, лекции-беседы с показом видеороликов, посвященных теме акции, будут организовываться фотовыставки «Трезвая жизнь», для участников дорожного движения, школьников и в местах массового пребывания людей — акция «Пост трезвости» и многое другое.


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Неделя трезвости С 23 по 30 марта в Минской области пройдет «Неделя трезвости». Стартует акция в Березинском районе. В течение
 
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