В Hyundai объяснили, какую функцию в новой «Элантре» выполняет странный «кругляш» слева от руля

Источник материала: Tut.by

Hyundai Elantra нового поколения была представлена миру накануне, и, как оказалось, стала очередным витком ускоренного развития фирменной дизайнерской политики. Слева от руля нового седана журналисты приметили необычный «кругляш» и попытались выяснить, зачем он нужен, пишет Motor1 .





Опционально «Элантру» можно снабдить двумя 10,3-дюймовыми мониторами, скомпонованными в единый блок: левый играет роль панели приборов, правый служит дисплеем мультимедийной системы. Пока ничего неожиданного. Однако левее левого экрана находится странноватый элемент — глянцевая панель, на которую нанесен круг с чертой посередине.

Это не дефлектор вентиляции (полноценные воздуховоды расположены ниже) и не экстравагантный динамик акустической системы. Журналисты из американской редакции Motor1 обратились за разъяснениями напрямую к производителю, и члены команды Hyundai по планированию продуктов дали с одной стороны элементарный, с другой — неожиданный ответ.



Фото: Hyundai

Этот элемент дизайна является именно тем, чем и является, — просто элементом дизайна. «Это всего лишь рисунок на стекле, который не выполняет никакой функции и имеет лишь эстетическую ценность», — заявили в Hyundai.

Напомним, новая «Элантра» ниже, длиннее и шире модели предыдущего поколения: от носа до хвоста у седана насчитывается 4,65 м (+3 см), ширина достигает 1,82 м (+2,5 см), а колесная база подросла до 2,72 м (+2 см). Платформу она делит с седаном Kia Cerato, который сменил поколение в 2018 году.



Фото: Hyundai

В зависимости от рынка для новой Elantra будут доступны бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2 л (149 л. с.) в связке с вариатором, а также гибридная установка с суммарной отдачей 141 л. с. и 261 Нм крутящего момента. Она состоит из работающей по циклу Аткинсона 1,6-литровой «четверки» GDI, 6-ступенчатого «робота», электромотора и блока литий-ионных батарей емкостью 1,32 кВт·ч.

Производство автомобиля начнется этой осенью, продажи должны начаться до конца года. Одновременно с началом выпуска в США и Корее новую модель локализуют и на заводе в Калининграде.