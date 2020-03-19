Источник материала: Новости Волковыска

Одобренные 12 февраля 2020 года на заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь были изменены с учетом предложений заинтересованных и одобрены коллегией МАРТ 13 марта текущего года.

Ассоциация розничных сетей 13 марта 2020 года информировала МАРТ о добровольном присоединении ее членов к Рекомендациям.

В настоящее время в состав указанной Ассоциации входят 14 юридических лиц - владельцев торговых сетей.

Также к Рекомендациям присоединились все организации потребительской кооперации и торговые предприятия страны, среди них и Волковысского района: ОАО «Аэлита Люкс», ОАО «Торговый центр «Альтенбург», Волковысское ОАО «Контакт», ОАО «Красносельский торг».