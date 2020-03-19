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К ФК "Волна-Пинск" присоединили ДЮСШ №3

19.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Горисполком принял решение о реорганизации государственного спортивного учреждения «Футбольный клуб «Волна-Пинск» путем присоединения к нему УСУ «Детско-юношеская спортивная школа № 3».
В марте документ вступил в силу, начались организационные изменения. Впредь пинский футбол будет представлен одним спортивным учреждением. По словам начальника отдела спорта и туризма горисполкома Сергея Владимирова, на момент государственной регистрации в структуре клуба создано обособленное структурное подразделение, которое получило официальное название ДЮСШ футбольного клуба «Волна-Пинск». Таким образом академия футбола сохранит свое направление деятельности, материальную базу, тренерский состав. При этом ДЮСШ будет напрямую осуществлять часть функций клуба по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса. На ближайшую перспективу стоит задача начать максимально полно комплектовать состав главной городской команды своими футболистами. Наши талантливые молодые спортсмены должны в первую очередь выступать за «Волну» и состоять в ее резерве, заключил Сергей Владимиров. 

Горисполком, как учредитель ФК «Волна-Пинск», исходил из интересов развития пинского футбола. Тем более что уже не первый год стоял вопрос, как запрячь «Волну» и академию в одну упряжку и завершить конфликт интересов. Попробовать такую комбинацию давно настаивала активная часть болельщиков. Ведь «Волне» нужен результат, а он невозможен без обновления. Чрезвычайные обстоятельства требуют нетривиальных решений. Впрочем, футбол за забор не спрячешь, итоги нововведений продемонстрирует игра.

Константин МИХАЙЛОВ

 
 
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Горисполком принял решение о реорганизации государственного спортивного учреждения «Футбольный клуб «Волна-Пинск» путем присоединения к нему УСУ...
 
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