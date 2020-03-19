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Топ продуктов, которые мы зря ставим в холодильник

19.03.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какие продукты для готовки дома дольше проживут в холодильнике, а какие прекрасно чувствуют себя без него? GO.TUT.BY узнал у шеф-повара доставки продуктов rebox.by Евгения Макаревича, что на полки холодильника отправлять необязательно (или даже в корне неправильно).

Овощи

Сэкономить место в холодильнике поможет картофель: его нужно хранить не только в прохладном, но и сухом месте. И холодильник не станет идеальной кладовкой — от овоща начнет пахнуть сыростью. Лучше всего выделить для него место в проветриваемых картонных коробках или ящиках, при этом не стоит хранить его в полиэтиленовом пакете.

Луку и чесноку тоже нужна сухость и прохлада, из-за влажности эти овощи могут размякнуть и даже покрыться плесенью. Чтобы сохранить аромат чеснока, его стоит хранить в бумажном пакете в прохладном месте. А вот чтобы продлить жизнь уже очищенной луковице — ее следует поместить в закрывающийся контейнер на полку холодильника.

Томатам тоже не место в холоде: если любите этот овощ — подыщите для него сухое пространство на кухне. Дело в том, что в холодильнике томаты становятся мягкими, теряют свой вкус и внешний вид.

Зелень в холодильнике быстрее увядает. Также она впитывает запахи других продуктов. Именно поэтому после холодильника такие ароматные специи, как базилик, становятся бесполезными. Если не используете всю зелень сразу, то можно поставить ее в миску с водой, чтобы она оставалась «живой».

Фрукты

Некоторые фрукты лучше хранить в специальной вазе, а не на полке холодильника. Это касается бананов, которые быстро почернеют при холоде, и яблок, которые при таком хранении теряют во вкусе. В любом случае все фрукты желательно доставать из полиэтиленовых пакетов — это поможет сохранить их сроки хранения.

Некоторые недоспелые фрукты — авокадо, персики, груши, хурму, сливы, киви — также лучше хранить при комнатной температуре на столе или в шкафу. Если хотите, чтобы они поскорее «дошли», можно складывать их в бумажный пакет. А вот зрелые и тем более перезрелые плоды лучше хранить в холодильнике.

Закатки и консервы

Пустая трата места ставить на полки холодильника варенье и джемы, даже открытые — они не испортятся. Банка с маринованными огурцами или томатами (закатки, где есть маринад или рассол) тоже не нуждаются в охлаждении. Важное правило: каждый раз доставать овощи чистой ложкой (которую вы до этого не облизывали!).

Мед ставить в холодильник бессмысленно, если он хранится в плотно закручивающейся банке. При низких температурах этот натуральный продукт быстрее засахаривается, твердеет и теряет свою тягучую консистенцию. Храните его на обычной полке, закрытой от попадания прямых солнечных лучей.

Консервированный тунец и тушенка в закрытом виде тоже могут храниться в прохладном темном месте, это же касается и других заготовок, например оливок в банке. Но как только вы их открываете — нужно перемещать в холодильник.

Масла, соусы и специи

Растительным и оливковым маслам не лучшее место в холодильнике: они могут менять консистенцию и превращаться в тягучую «сметану». Им достаточно комнатной температуры и полки, куда не проникает яркий свет.

Многие соусы и кетчупы до вскрытия сам производитель рекомендует хранить при комнатной температуре. После вскрытия все индивидуально: если вы «залазите» за кетчупом ложкой — то лучше его поставить в холодильник, если не касаетесь ложкой — можно хранить на обычной полке, если такое советует производитель.

Уксус не нуждается в низких температурах, а соевый соус нужно плотно закрывать и держать в шкафчике, расположенном дальше от плиты и подоконника.

Забивать холодильник не нужно и специями — они прекрасно стоят на любой кухонной полке.

Другие продукты

Шеф-повар называет самые странные, на его взгляд, продукты, которые люди порой ставят в холодильник: хлеб и кофе. Хлеб сам по себе долго остается свежим в хлебнице, а вот на полке холодильника он, наоборот, зачерствеет. Зато, подсказывает повар, если хлеб вам временно не нужен — его можно заморозить.

А вот хранить кофе в холодильнике — большая ошибка: этот продукт не любит ни перепадов температур, ни света, ни посторонних запахов, которые есть в холодильнике.

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Тем, чей холодильник ломится из-за чрезмерной запасливости, предлагаем изучить, что на его полки отправлять необязательно (или даже в корне неправильно).
 
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