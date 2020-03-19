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На велосипеде – по правилам

19.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В два с половиной раза увеличилось количество ДТП по вине велосипедистов за два месяца текущего года. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

В МВД эту тенденцию связывают с аномально теплой зимой и, как следствие, большим чем обычно количеством велосипедистов на дорогах вне календарного сезона. Тем не менее, нелишним будет еще раз озвучить основные правила использования данного средства передвижения, особенно в преддверии весенних школьных каникул.

– Ребятам хотелось бы напомнить, что двигаться, не держась руками за руль или не держа ноги на педалях, запрещено. Также как и выезжать на дорогу без сопровождения взрослых, если вам нет 14 лет, – пояснил начальник организационно-аналитического управления МОБ МВД Вадим Петыш. – Исключение составляют пешеходные и жилые зоны, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки.

При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными ПДД для пешеходов.

В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие жилеты. А на велосипеде должны быть включены: спереди – фара либо фонарь, излучающие белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.

Запрещается использовать технически неисправные велосипеды и оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов.

За невыполнение указанных требований, а также нарушение правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки, велосипедисты могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.23 КоАП. Размер штрафа при этом предусмотрен вплоть до двадцати базовых величин. Но самое главное – это сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.


 
 
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В два с половиной раза увеличилось количество ДТП по вине велосипедистов за два месяца текущего года. Два человека погибли, еще восемь получили...
 
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