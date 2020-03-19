До 6 лет колонии. Минчанину, который разрисовал памятник Пушкину, ужесточили обвинение

Источник материала: KYKY

Активисту Филиппу Шаврову, которого задержали после того, как в январе он покрасил в красный руки памятника Пушкину, отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения и подкорректировали одно из обвинений, пишет «Свобода».

Парень остается в СИЗО, на решение подана жалоба, рассказала его жена Ольга Шаврова. Филиппу Шаврова выдвинули обвинения по трем эпизодам:

Покрасил в красный цвет руки памятника Пушкину – ч. 1 ст. 339 УК Беларуси («хулиганство»), ущерб – 62 рубля 88 копеек.

Нарисовал бело-красно-белый флаг на памятнике погибшим при исполнении долга милиционерам и военнослужащим внутренних войск МВД Беларуси – ч. 1 ст. 339 УК, ущерб – 67 рублей 87 копеек,

Нанес граффити «Свободу Северинцу» – ч. 2 ст. 339 УК («хулиганство, совершенное повторно или группой лиц»), ущерб – 98 рублей 18 копеек.

Ранее за третий эпизод активиста обвиняли в «осквернении и порче имущества», за что максимальное наказание до трех месяцев ареста. Согласно же новому обвинению, Филиппа могут наказать даже лишением свободы на срок до шести лет.

Фото обложки: агентство «Минск-Новости».