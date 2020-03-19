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До 6 лет колонии. Минчанину, который разрисовал памятник Пушкину, ужесточили обвинение
Источник материала: KYKY>
Активисту Филиппу Шаврову, которого задержали после того, как в январе он покрасил в красный руки памятника Пушкину, отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения и подкорректировали одно из обвинений,
Парень остается в СИЗО, на решение подана жалоба, рассказала его жена Ольга Шаврова. Филиппу Шаврова выдвинули обвинения по трем эпизодам:
Ранее за третий эпизод активиста обвиняли в «осквернении и порче имущества», за что максимальное наказание до трех месяцев ареста. Согласно же новому обвинению, Филиппа могут наказать даже лишением свободы на срок до шести лет.
Фото обложки: агентство «Минск-Новости».
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Активисту Филиппу Шаврову, которого задержали после того, как в январе он покрасил в красный руки памятника Пушкину, отказали в ходатайстве об изменении меры...
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