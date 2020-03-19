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Важная информация: грейпфруты с превышенным содержанием тиабендазола и имазалила

19.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Выявлен факт обращения красных грейпфрутов с превышенным содержанием в них тиабендазола и имазалила.

Государственное учреждение «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» сообщает, что по информации EUROPEAN COMMISSION выявлен факт обращения красных грейпфрутов, производитель Южная Африка, импортер UAB Baltic Fresh Fruit, Laistu village, Klaipeda district, Литва, поставщик United Fruits B.V., Naarden, Нидерланды, с превышенным содержанием в них тиабендазола и имазалила.

Справочно: тиабендазол - противопаразитное и фунгицидное средство. Главным образом используется в борьбе с плесенью овощей и фруктов и в качестве консерванта (пищевая добавка Е233) для сохранения свежести.

Имазалил - системный фунгицид класса имидазолов, отличается исключительно высокой активностью против гельминтоспориозной и фузариозной гнилей зерновых культур и цитрусовых. Нашел широкое применение в смесях с различными фунгицидами. Препараты на основе имазалила относятся ко 2 и 3 классу опасности для человека.

В случае наличия указанной продукции субъектам хозяйствования рекомендуется осуществить возврат товара поставщику.

 
 
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Выявлен факт обращения красных грейпфрутов с превышенным содержанием в них тиабендазола и имазалила.
 
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