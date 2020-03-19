Репродуктивное здоровье — неотъемлемая часть здоровья человека. Под определением «репродуктивное здоровье» понимается физическое, умственное и социальное благополучие, которое позволяет сохранять стабильно хорошие отношения в семье и производить потомков.

Что такое семья для учащихся ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича»? На данный момент это самое теплое, самое безопасное место на земле, где каждый чувствует поддержку родных: надежное сильное плечо отца и бесконечно ласковые руки матери. Наши дети растут, скоро они начнут задумываться о том, как создать свою семью, как сделать ее крепкой и надежной. Невозможно заранее запрограммировать будущее семьи, так как она, как живой организм, постоянно претерпевает изменения.

Семья – школа жизни. Именно под таким лозунгом в Плисской средней школе имени В.А. Микулича прошла встреча «Духовные и национальные традиции в воспитании культуры репродуктивного поведения подростков», которую организовали представители УЗ «Борисовский родильный дом» и отец Григорий с учащимися 8 – 11 классов.

Гости рассказали ребятам о том, что каждый сам в ответе за свое будущее, что на их плечах лежит ответственность за продолжение рода, за укрепление института семьи. Психолог Е.Д. Русанова подняла вопрос о целомудрии, о том, как важно вступать во взрослую жизнь обдуманно, ведь каждый неверный шаг позже отразится на нас и тяжелым камнем будет лежать на душе. Отец Григорий пожелал учащимся быть ближе к родителям, к учителям, не прятаться со своими проблемами и тревогами в темном углу, а стараться решить их. Отец Григорий пожелал учащимся всеми силами идти к поставленной цели, быть надежными товарищами и добрыми к окружающим. Гинеколог-акушер В.Д. Дервоед рассказала учащимся о негативном влиянии плохих привычек на здоровье новорожденных и репродуктивную функцию мужчин и женщин. Также она отметила, что на данный момент возрос процент мужского бесплодия в стране, в том числе и в связи с безответственным отношением к своему здоровью. Особенно удивил учащихся тот факт, что зависимость от гаджетов также негативно влияет на репродуктивную функцию и влечет за собой психогенное бесплодие. Также гости подготовили для учащихся познавательную презентацию о том, почему так важно с юного возраста беречь здоровье.

Дополнительно наши гости отдельно провели беседы с девочками и мальчиками (5 – 6 классы). Гинеколог-акушер Т.Л. Папкова рассказала об особенностях развития девочки, правилах личной гигиены, ответила на вопросы девочек. С мальчиками же беседовал отец Григорий и психолог Русанова Е.Д., они также поговорили о здоровье, о культуре поведения и ответили на вопросы.

Н.С. ДРОЗД, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича».

На снимке: участники встречи

Фото из архива учреждения образования