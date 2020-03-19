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«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?
Источник материала: СТВ
Капитальный ремонт домов обсуждали в программе
Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
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Капитальный ремонт домов обсуждали в программе «В обстановке мира». Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?
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