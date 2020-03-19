ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?

19.03.2020 14:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Капитальный ремонт домов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Очень многие просто удивляются, как за небольшие достаточно деньги можно сделать такие интересные вещи. Например, наши минчане – уже так глаз немножко замылен, но например, пройтись по бульвару Шевченко. Там дома 1961-63-его годов постройки. Они все санированы, модернизированы, капитально отремонтированы. То есть для наших коллег из стран СНГ это – фантастика. Но, конечно, задача стоит о том, не радоваться тому, что есть, а двигаться дальше. И это, действительно, так и происходит.

«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?

Люди в материале: Геннадий Каленов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитальный ремонт домов обсуждали в программе «В обстановке мира». Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?
 
Новости дня
Новости разные
 
Минприроды: Случь вошла в число самых чистых рек Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика