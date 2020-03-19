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"Манчестер Юнайтед" снизил цену на Погба

19.03.2020 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно, сообщает Sportbox.ru.




Английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро. Главным претендентом на игрока источник называет "Ювентус".

Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из туринского клуба за 105 миллионов евро. В настоящий момент 27-летний футболист восстанавливается после травмы лодыжки. 

В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи. 
 
 
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"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно, сообщает Sportbox.ru.
 
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