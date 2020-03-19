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Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

19.03.2020 15:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Душа русской песни» – так называют ее миллионы поклонников. Народной артистке России Надежде Бабкиной – 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее репертуаре более полутора тысяч песен. Ей восхищаются не только во всех уголках России, но и во многих других странах, в том числе в Беларуси.

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

У нас, кстати, Бабкина частый гость. Певицу со своим самобытным коллективом всегда ждут на «Славянском базаре». В 2005 году артистка получила специальную награду Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». За большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей награждена орденом Франциска Скорины. Есть у Бабкиной и своя звезда на Аллее лауреатов в Витебске.

С юбилеем народную артистку поздравил Александр Лукашенко.

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости
Фото: instagram.com/ngbabkina

Узнаёте Надежду Бабкину? Вот как певица выглядела в молодости
Фото: instagram.com/ngbabkina

Люди в материале: Надежда Бабкина, Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Душа русской песни» – так называют ее миллионы поклонников. Народной артистке России Надежде Бабкиной – 70 лет, сообщили в программе Новости «24...
 
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