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Формовку элементов для мемориала в деревне Ола завершат к концу марта

19.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Формовку элементов для мемориала в деревне Ола завершат к концу марта

ОАО «Гомельский ДСК» планирует к концу марта завершить формовку элементов для возведения мемориала на месте сожженной деревни Ола Светлогорского района. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по производству — директор завода КПД акционерного общества Роман Ивашкевич во время пресс-тура на предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

В круглосуточном режиме на ДСК идет процесс формовки конструкций из бетона для монументального объекта. Как сообщалось, память о деревнях Гомельской области, уничтоженных фашистскими карателями в годы Великой Отечественной войны, увековечат в мемориальном комплексе в деревне Ола.

Эскиз разработала творческая группа ОАО «Институт Гомельгражданпроект». Композицию составляют три основных блока: входная группа, пешеходный маршрут и мемориальная площадь. ДСК работает над воплощением проекта.

Вдоль пешеходного маршрута будут установлены массивные элементы. «По архитектурной задумке, некоторые из них будут символизировать память о погибших жителях этого и других населенных пунктов. В силуэтах на конструкции угадываются фигуры людей — взрослых и детей», — отметил Роман Ивашкевич.

На мемориальной площади реконструируют существующую братскую могилу. Проектом предусмотрена звонница, стела с набатным колоколом и стена памяти о трагической судьбе деревни.

Весь цикл — от изготовления элементов до их установки и благоустройства площадки — выполняют работники Гомельского ДСК. В среднем одно изделие весит около 10 т. Таких элементов будет более 100. «Основной конструктив — довольно габаритные изделия, которые подчеркнут монументальность объекта», — уточнил Роман Ивашкевич.

На месте бетонные конструкции существенно изменят вид. «Непосредственно на объекте основа будет архитектурно дорабатываться. На бетонную поверхность нанесут специальные составы, имитирующие фактуру мрамора, сожженного дерева и др. Будет использоваться также декоративная брусчатка. Все это позволит добиться выразительности», — отметил заместитель генерального директора по производству — директор завода КПД.

Для ДСК это первый опыт в строительстве подобных объектов. «Для нас это нетиповые конструкции. Мы больше ориентируемся на выпуск изделий для строительства жилья. Благодаря проведенной модернизации, способны гибко реагировать на поступающие заказы, в кратчайшие сроки осваивать и такие сложные изделия», — пояснил представитель ДСК. Около трех суток уходит на изготовление арматурного блока, опалубки, доработки чертежей под возможности линии и, соответственно, постановки изделий на производство, выпуск с отгрузкой готовых элементов на стройплощадку. Некоторые задачи выполняют роботы-автоматы. К примеру, оператор задает параметры изделия, а робот автоматически по заложенной программе вырисовывает его будущий вид, наносит контуры и выставляет металлическую бортоснастку для последующей заливки.

Мемориал строится с расчетом на долгие годы — габариты изделий и классы используемого бетона обеспечивают долговечность конструкций. «Планируем к концу марта изготовить весь объем изделий с последующим монтажом и завершением работ на объекте, благоустройством прилегающей территории. Коллектив ДСК понимает значимость объекта и делает все, чтобы оперативно и качественно выполнить порученную задачу», — сказал Роман Ивашкевич. Он подчеркнул, что это особая ответственность и для него — дедушка был участником Великой Отечественной войны, прошел ее дорогами до Берлина. «Как отец, стараюсь привить детям уважение к нашей истории», — подчеркнул он.

76 лет назад жители Олы, а также их соседи из 11 близлежащих деревень в ожидании освобождения скрывались от оккупантов. 13 января отпраздновали старый Новый год, а утром 14-го готовились отмечать престольный праздник своей деревни. Именно в это время фашисты начали карательную операцию. В тот день заживо сгорели 1758 человек, среди которых 950 детей. В Оле погибло жителей почти в 12 раз больше, чем в Хатыни. В послевоенные годы деревню возродить не удалось.

 
 
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ОАО "Гомельский ДСК" планирует к концу марта завершить формовку элементов для возведения мемориала на месте сожженной деревни Ола Светлогорского...
 
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