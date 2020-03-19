Заказывать нужно даже $500: у белорусских банков проблемы с иностранной валютой

Источник материала: Виртуальный Брест

19 марта у белорусских банков на фоне глобального обвала рынков и падения курса рубля начались проблемы с иностранной валютой.





Официальный твиттер-аккаунт Альфа-Банка объявил, что в его банкоматах валюты уже не осталось. Можно сделать заказ на снятие валюты в кассах банка, но ближайшая дата — 25 марта.





В Приорбанке ограничения на снятие иностранной валюты не введены, но, чтобы снять её со счёта в кассе банка, заказывать нужно заранее. Ожидание может занять несколько дней.

В банке признаются, что снять валюту в банкоматах будет проблематично: “Банкоматы загружаются валютой, но из-за большого наплыва людей она быстро заканчивается. Как таковых ограничений нет, но из-за большого наплыва клиентов придётся ждать, сразу снять [крупную] сумму сейчас не получится”.

В БНБ тоже нет ограничений на снятие иностранной валюты. Но если сумма крупная, её тоже придётся заказывать. Как уверяют в банке — это не вынужденная мера, а, скорее, гарантия получения денег: “Зарезервировать нужно до 11 утра, и сумму постараются предоставить в тот же день”.

В Банке Дабрабыт рассказали, что никаких ограничений не вводили. Но если вы захотите снять с карты, допустим, $500, вам придётся заказывать даже эту небольшую сумму. Утром 19 марта её можно было получить только в главном отделении банка, в остальных отделениях такой суммы попросту не оказалось. Если не зарезервировать сумму на сегодня, в следующий раз будет возможность снять $500 только 24 марта.

Прийти в отделение банка можно и на удачу. Если валюта в кассе появится, то вам её должны выдать.

В инфоцентре БСБ рассказали, что по состоянию на 19 марта банк никаких мер не внедряет и никакой информации об ограничениях у них нет: “Если есть возможность по лимиту по карте и по наличию валюты на кассе, то можете снимать”. Сейчас лимит у Mastercard Standart в БСБ — три тысячи долларов в сутки на все операции.

Утром 19 марта стало известно, что банк ВТБ вводит лимиты на обменные операции по карточкам — 100 евро. Но уже к обеду новость об этом с сайта банка пропала. Было официально объявлено, что ограничение отменено.