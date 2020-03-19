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Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС

19.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость. Это предусмотрено указом №102, который 19 марта подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС

Документ принят в целях создания условий для качественного обновления парка подвижного состава белорусских международных перевозчиков за счет приобретения современных транспортных средств высокого экологического класса.

Таким образом продлевается положительное действие норм, закрепленных указами №67 от 15 февраля 2018 года и №141 от 10 апреля 2019 года.

 
 
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  Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость. Это...
 
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