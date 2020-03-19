|
«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке. В течении четырех соревновательных дней 80 пар, прибывших со всей страны, разыграют 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Победитель в каждом виде программы претендует на попадание в национальную команду. Также национальный старт – это хорошая возможность обкатать свои композиции, с которыми дуэты будут выступать на международной арене.
В первый день участники определяли сильнейших на молодых лошадях. В возрастной категории до 4 лет – это совсем юные кони, на которых всего год назад одели седла – победила пара Анна Карасева и Барышников, у пятилеток первенствовала Елена Тихончук на Тиане. В категории шестилетних лошадей виктория досталась Анастасии Дудковой и Пезаро.
Наталья Юранова, судья соревнований:
В четверг 37 пар соревнуются в программе малого приза. В предолимпийский, средний приз № 2 заявились семь тандемов. Олимпийская программа или Большой приз насчитывает 12 соискателей наград. Турнир завершится в субботу, 21 марта, кюром.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке. В течении четырех соревновательных дней 80 пар, прибывших со всей страны, разыграют 11...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)