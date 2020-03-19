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«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

19.03.2020 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке. В течении четырех соревновательных дней 80 пар, прибывших со всей страны, разыграют 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

Победитель в каждом виде программы претендует на попадание в национальную команду. Также национальный старт – это хорошая возможность обкатать свои композиции, с которыми дуэты будут выступать на международной арене.

«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

В первый день участники определяли сильнейших на молодых лошадях. В возрастной категории до 4 лет – это совсем юные кони, на которых всего год назад одели седла – победила пара Анна Карасева и Барышников, у пятилеток первенствовала Елена Тихончук на Тиане. В категории шестилетних лошадей виктория досталась Анастасии Дудковой и Пезаро.

«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

Наталья Юранова, судья соревнований:
Мы очень рады отметить. Для нас огромное уже количество молодых лошадей. В четырехлетках три разминки выступают, пятилетки и шестилетки. Это наша перспектива. Добавляются лошади как разведения нашего центра, конезавода имени Доватора, так и из других учреждений, частные лошади, которые дальше составят конкуренцию. Уже интересно очень смотреть.

«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

В четверг 37 пар соревнуются в программе малого приза. В предолимпийский, средний приз № 2 заявились семь тандемов. Олимпийская программа или Большой приз насчитывает 12 соискателей наград. Турнир завершится в субботу, 21 марта, кюром.

«Огромное количество молодых лошадей». В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке

Люди в материале: Наталья Юранова

 
 
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Новости Беларуси. В «Ратомке» проходит чемпионат Беларуси по выездке. В течении четырех соревновательных дней 80 пар, прибывших со всей страны, разыграют 11...
 
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