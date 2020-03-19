В Каменецком районе сын-подросток пытался зарубить отца топором

Бытовая ссора произошла между домочадцами еще в конце февраля. 52-летний глава семейства и его 17-летний сын повздорили, и младший решил применить в качестве аргумента топор. Он как минимум дважды ударил отца по голове, и тот упал. Будучи уверенным в том, что родитель скончался, парень преспокойно пошел в другую комнату и занялся своими делами. Его мать видела все это своими глазами, и едва топор исчез из рук агрессивного чада, женщина тут же вызвала скорую. Видимо, к вящему неудовольствию сына отец выжил - ему успели оказать помощь, поместили в реанимацию и спасли жизнь. Но он до сих пор в больнице и в тяжелом состоянии. Нерадивого подростка задержали, ему предъявлено обвинение по тяжкой статье - покушение на убийство. Парень под стражей, расследование уголовного дела продолжается.