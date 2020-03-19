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Минчанка украла чужую собаку, чтобы её овчарке не было скучно

19.03.2020 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске женщина украла чужую собаку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился на крыльце одного из продуктовых магазинов. 19-летний парень отправился в него за продуктами, а на крыльце к перилам привязал свою собаку.

Пока хозяина не было рядом, к шпицу подошла женщина. Она несколько минут постояла около животного, а затем сняла с него поводок и унесла.

Владелец животного обнаружил пропажу, выйдя из магазина. Парень обратился за помощью к правоохранителям. 

Минчанка украла чужую собаку, чтобы её овчарке не было скучно
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий и изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники отдела уголовного розыска Заводского РУВД г. Минска установили личность похитителя – им оказалась 41-летняя ранее не судимая женщина.

Она рассказала, что у нее живет немецкая овчарка. И чтобы ее собаке не было скучно, она решила принести питомцу «друга».

Похищенная собака возвращена законным владельцам.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК. Действиям женщины была дана правовая оценка.

В минувшем году житель Минска украл чужую собаку и подарил ее жене на день рождения – здесь подробнее.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске женщина украла чужую собаку. По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился на крыльце одного из продуктовых магазинов. 19-летний...
 
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