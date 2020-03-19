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Посольство Беларуси в Латвии организовало трансферы для граждан нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Посольство нашей страны в Латвии организовало трансферы, чтобы вернуть белорусов на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобусы будут курсировать по маршруту Даугавпилс – Браслав до 22 марта включительно. Тем, кому нужна помощь, необходимо зарегистрироваться по телефонам, которые указаны на
В случае, если к 22 марта не все белорусы смогут покинуть Латвию, тем, кому потребуется помощь, окажут необходимое содействие, заверили в диппредставительстве.
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Новости Беларуси. Посольство нашей страны в Латвии организовало трансферы, чтобы вернуть белорусов на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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