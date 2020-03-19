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Посольство Беларуси в Латвии организовало трансферы для граждан нашей страны

19.03.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Посольство нашей страны в Латвии организовало трансферы, чтобы вернуть белорусов на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в Латвии организовало трансферы для граждан нашей страны

Автобусы будут курсировать по маршруту Даугавпилс – Браслав до 22 марта включительно. Тем, кому нужна помощь, необходимо зарегистрироваться по телефонам, которые указаны на сайте посольства Беларуси в Латвии. Звонки принимают круглосуточно.

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В случае, если к 22 марта не все белорусы смогут покинуть Латвию, тем, кому потребуется помощь, окажут необходимое содействие, заверили в диппредставительстве.

Посольство Беларуси в Латвии организовало трансферы для граждан нашей страны

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Новости Беларуси. Посольство нашей страны в Латвии организовало трансферы, чтобы вернуть белорусов на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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