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Бывший легкоатлет Владимир Рекшан рассказал о гермафродитах в спорте
Источник материала: Партизан
После того, как Россия несколько лет назад оказалась в центре масшатбного допингового скандала, эта тема неизменно привлекает повышенное внимание. Большинство защищает спортсменов и считает, что их оговорили и подставили из-за напряженной политической ситуации. Писатель и мастер спорта по легкой атлетике Владимир Рекшан считает иначе. О том, почему допинг был и никуда не исчезнет, а также почему гермафродитам легко в спорте, он рассказал в пресс-центре
«Без сомнения, гермафродиты в спорте имеют большое преимущество, так как физически чаще всего они гораздо сильнее женщин. Гермафродитизм — это своеобразная форма допинга, только ты его получаешь не за счет химических препаратов, а дополнительных физических возможностей тела», — поведал Рекшан.
Писатель вспомнил многие случаи, когда женщины с огромным отрывом выигрывали соревнования, а позже при случайных обстоятельствах оказывалось, что это вовсе не женщины, а бывшие мужчины, сменившие пол. Этически, конечно, их половые органы не могут просто так проверить на «оригинальность», только если будут весомые показания. Поэтому гермафродиты здесь оказываются в выигрыше.
Что касается допинга, то его, по мнению эксперта, принимают почти все — в том числе и в России.
«Чаще всего спортсменам допинговые препараты дают сами главные тренеры», — заключил Рекшан.
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После того, как Россия несколько лет назад оказалась в центре масшатбного допингового скандала, эта тема неизменно привлекает повышенное внимание. Большинство...
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