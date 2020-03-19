Бывший легкоатлет Владимир Рекшан рассказал о гермафродитах в спорте

«Без сомнения, гермафродиты в спорте имеют большое преимущество, так как физически чаще всего они гораздо сильнее женщин. Гермафродитизм — это своеобразная форма допинга, только ты его получаешь не за счет химических препаратов, а дополнительных физических возможностей тела», — поведал Рекшан.





Писатель вспомнил многие случаи, когда женщины с огромным отрывом выигрывали соревнования, а позже при случайных обстоятельствах оказывалось, что это вовсе не женщины, а бывшие мужчины, сменившие пол. Этически, конечно, их половые органы не могут просто так проверить на «оригинальность», только если будут весомые показания. Поэтому гермафродиты здесь оказываются в выигрыше.





Что касается допинга, то его, по мнению эксперта, принимают почти все — в том числе и в России.





«Чаще всего спортсменам допинговые препараты дают сами главные тренеры», — заключил Рекшан.