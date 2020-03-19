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Беларусь проработала варианты вывоза россиян из Польши — Минтранс

19.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь проработала варианты вывоза россиян из Польши — Минтранс

Беларусь проработала варианты вывоза российских граждан из Польши для возвращения их в РФ, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы сегодня с Государственным пограничным комитетом проработали эти маршруты и готовы перевозить россиян в направлении границ. У нас подготовлены уже автобусы. По мере того как будут формироваться группы тех российских граждан, которые захотят выехать из Польши через наши пункты пропуска, мы готовы доставлять их до российской границы», — рассказал Алексей Авраменко.

Беларусь проработала варианты вывоза россиян из Польши — Минтранс

По его словам, сейчас движение возможно через три пункта пропуска на белорусско-польской границе — два в Брестской, один в Гродненской области.

Как уточнил замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас, российских граждан, которым нужно выехать из Польши, не очень большое количество. «Наш посол в Варшаве говорит, что желающих выехать из Польши россиян сейчас немного — 5-7 обращений в день. И действительно критическая ситуация, по словам российских коллег, была несколько дней назад. Только вчера вечером посол России обратился к нашему послу с этой проблемой. Независимо от остроты ситуации белорусские власти, белорусские заграничные учреждения готовы относиться к российским гражданам, как к своим, и оказывать такую помощь и содействие», — подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Беларусь проработала варианты вывоза россиян из Польши — Минтранс

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук подтвердил, что белорусская сторона нацелена содействовать гражданам иностранных государств в возвращении на родину через Беларусь. «Сегодня режим наибольшего благоприятствования, в том числе гражданам Российской Федерации. Стоит задача оказать максимальное содействие по передвижению через территорию Беларуси людям, которые попали в затруднительное положение», — добавил он.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь проработала варианты вывоза российских граждан из Польши для возвращения их в РФ, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций...
 
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