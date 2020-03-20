Бабушки везде одинаковые. Фотограф ездит по всему миру и снимает бабушкину стряпню

Источник материала: Tut.by

Все мы любим своих бабушек, потому что они балуют нас и любят, пожалуй, даже больше, чем мамы. А что может быть лучше, чем бабушкина готовка? Итальянский фотограф Габриэль Галимберти отправился в большое путешествие, чтобы запечатлеть, чем балуют своих внуков и внучек в разных частях света, а также чтобы записать рецепты . Результатами своего проекта, который называется «На ее кухне», фотограф делится в инстаграме. Редакция LADY.TUT.BY предлагает познакомится с позитивной фотосерией.

Джованна Столл, 70 лет, Швейцария

Блюдо: пирог с медом и орехами

Бунлом Тхонгпор, 69 лет, Таиланд,

Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)

Айтен Оргу, 76 лет, Турция

Блюдо: баклажаны, фаршированные мясом и овощами

Бисрат Мелке, 60 лет, Эфиопия

Блюдо: карри с овощами

Инара Рунтуле, 68 лет, Латвия

Блюдо: Сельдь и картофель с творожным сыром

Женя Шаликасахуили, 59 лет, Армения

Блюдо: долма

Нормита, 65 лет, Кения,

Блюдо: козлятина с томатами и шпинатом

Фото в галерее инстаграм нужно листать.