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Бабушки везде одинаковые. Фотограф ездит по всему миру и снимает бабушкину стряпню
Источник материала: Tut.by
Все мы любим своих бабушек, потому что они балуют нас и любят, пожалуй, даже больше, чем мамы. А что может быть лучше, чем бабушкина готовка? Итальянский фотограф Габриэль Галимберти отправился в большое путешествие, чтобы запечатлеть, чем балуют своих внуков и внучек в разных частях света, а также чтобы
Джованна Столл, 70 лет, Швейцария
Блюдо: пирог с медом и орехами
Бунлом Тхонгпор, 69 лет, Таиланд,
Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)
Айтен Оргу, 76 лет, Турция
Блюдо: баклажаны, фаршированные мясом и овощами
Бисрат Мелке, 60 лет, Эфиопия
Блюдо: карри с овощами
Инара Рунтуле, 68 лет, Латвия
Блюдо: Сельдь и картофель с творожным сыром
Женя Шаликасахуили, 59 лет, Армения
Блюдо: долма
Нормита, 65 лет, Кения,
Блюдо: козлятина с томатами и шпинатом
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Фотограф сделал фотопроект, посвященный прекрасным бабушкам
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