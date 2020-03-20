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21 марта 2020 года работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Бреста" alt="21 марта 2020 года работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1584686051578058.jpg" style="width: 612px; height: 378px;">



21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского горисполкома Рогачук Александр Степанович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Царук Игорь Георгиевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.