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21 марта 2020 года работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

20.03.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 марта 2020 года работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

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21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского горисполкома Рогачук Александр Степанович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.

21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Царук Игорь Георгиевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59-00-77.

 
Теги: Брест
 
 
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  21 марта 2020 года работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 21 марта 2020 года с 9.00 до 12.00...
 
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