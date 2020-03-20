Ученые назвали белорусские продукты, которые полезней дорогих «зожных» суперфудов

Источник материала: Tut.by

Белорусские ученые исследовали модные привозные суперфуды и пришли к выводу: многие из них можно заменить отечественными аналогами. GO.TUT.BY рассказывает, что нам предлагают есть вместо ягод годжи, семян чиа, киноа и булгура.



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Заведующая лабораторией физико-химических исследований республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Наталья Комарова пояснила: заявления о том, что якобы «ягоды годжи укрепляют иммунитет, очищают организм и продлевают молодость», а «киноа рекомендуется включать в рацион тем, у кого есть проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом и холестерином», не подтверждаются ни в одном из изученных литературных источников.

Наоборот, были обнаружены исследования, указывающие на возможное отрицательное влияние некоторых популярных продуктов на определенные группы людей (например, при неправильной предварительной термической обработке семян киноа можно получить отравление сапонинами, содержащимися в оболочке семян).

В 2019 году в лаборатории провели свое исследование химического состава модных суперфудов и предложили альтернативы.

— Экзотические привозные продукты изначально являются для нас чужеродными по биохимическим показателям, — считает Наталья Комарова. — Во время перевозки и хранения, из-за смены давления и колебания температур, а также под воздействием микроорганизмов они могут стать для нас аллергенными.

Так какие есть аналоги?

Ягоды годжи белорусские ученые предлагают заменить бузиной, черноплодной рябиной и ежевикой. В них витамина С больше, чем в зарубежном аналоге. А значительно превосходит годжи по содержанию кальция, магния, фосфора, цинка и железа черная смородина.

Вместо семян чиа можно есть ядра конопли, семена льна и тыквенные семечки. При этом привычные продукты отличаются более разнообразным минеральным составом: так, тыквенные семечки выигрывают по содержанию фосфора, марганца, железа и мононенасыщенных жирных кислот.

Отечественное пшено обходит киноа по составу аминокислот. Дополнительные альтернативы иностранному продукту — ячменная крупа и зеленая гречка.

Вместо ягод асаи белорусские специалисты предлагают есть шиповник, барбарис и черноплодную рябину. Альтернативой капусте кейл может стать савойская капуста, шпинат или брокколи, а вместо булгура белорусам предлагают покупать пшено или кукурузу.

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