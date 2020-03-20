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Беременная жена погибла, дочь получила страшные травмы: в суд направили дело о ДТП под Минском

20.03.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура изучила и направила в суд Минского района уголовное дело о ДТП, в котором погибла беременная женщина и тяжелые травмы получила 6-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что 7 сентября 2019 года водитель Ford ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Вблизи агрогородка Михановичи скорость автомобиля составляла 132 км/ч. Впереди легкового авто в попутном направлении двигались две фуры, одна из которых начала перестраиваться в соседнюю полосу. В нарушение ПДД обвиняемый, не справившись с управлением, столкнулся с задней частью одного из автопоездов.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

В результате ДТП находившаяся на девятом месяце беременности 30-летняя жена водителя Ford умерла на месте происшествия, а его 6-летняя дочь получила тяжкие телесные повреждения по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

— После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси, — проинформировали в ведомстве. — Примененную к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вблизи агрогородка Михановичи скорость автомобиля составляла 132 км/ч.
 
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