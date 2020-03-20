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Цены на нефть начали восстановление. Доллар пока держится, евро уже подешевел

20.03.2020 10:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Напомним, вчера курс доллара достиг рекордной отметки по отношению к белорусскому рублю, вызвав ажиотаж на рынке наличной валюты. Из-за карантинных мер ввоз наличной валюты в страну затруднен и обменники столкнулись с ее нехваткой. В то же время Национальный банк Беларуси проводил валютные интервенции, чтобы снизить скорость падения белорусского рубля относительно доллара и евро.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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