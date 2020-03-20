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Цены на нефть начали восстановление. Доллар пока держится, евро уже подешевел
Источник материала: Myfin
Напомним, вчера
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На лондонской бирже ICE начался рост нефтяных котировок. Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3,6%, до $29,5 за баррель, передает РБК. Цена на WTI подросла еще...
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