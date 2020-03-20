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В Березе был совершён наезд на местную жительницу
20.03.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 19 марта около 17:05 часов. По предварительной информации: 55-летний житель Березы управлял автомобилем «Ниссан Кашкай» и двигался по улице Максима Горького. За перекрестком с улицей Красноармейской водитель совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель на своем автомобиле доставил пострадавшую в больницу и сообщил о случившемся в милицию.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла 19 марта около 17:05 часов. По предварительной информации: 55-летний житель Березы управлял автомобилем «Ниссан Кашкай» и двигался по...
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