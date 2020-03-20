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В Березе был совершён наезд на местную жительницу

20.03.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 19 марта около 17:05 часов. По предварительной информации: 55-летний житель Березы управлял автомобилем «Ниссан Кашкай» и двигался по улице Максима Горького. За перекрестком с улицей Красноармейской водитель совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Березе был совершён наезд на местную жительницу

Водитель на своем автомобиле доставил пострадавшую в больницу и сообщил о случившемся в милицию.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.

В Березе был совершён наезд на местную жительницу

Проводится проверка.

В Березе был совершён наезд на местную жительницу

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает, что нерегулируемые пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог. При подъезде (подходе) к ним необходимо быть крайне внимательными и бдительными, всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.

 
 
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  Дорожная авария произошла 19 марта около 17:05 часов. По предварительной информации: 55-летний житель Березы управлял автомобилем «Ниссан Кашкай» и двигался по...
 
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