В Березе был совершён наезд на местную жительницу

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 19 марта около 17:05 часов. По предварительной информации: 55-летний житель Березы управлял автомобилем «Ниссан Кашкай» и двигался по улице Максима Горького. За перекрестком с улицей Красноармейской водитель совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





Водитель на своем автомобиле доставил пострадавшую в больницу и сообщил о случившемся в милицию.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.





Проводится проверка.





Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает, что нерегулируемые пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками дорог. При подъезде (подходе) к ним необходимо быть крайне внимательными и бдительными, всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.