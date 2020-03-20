Замминистра здравоохранения Шило отправлен в отставку. За что разжаловали?

опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Постановление правительства от 18 мартасегодня на Национальном правовом интернет-портале.





Вячеслав Шило освобожден от должности «в связи с выходом в отставку», говорится в документе. В Минздраве он в том числе курировал регистрацию препаратов и был председателем комиссии.





В порядке перевода тем же постановлением на должность заместителя министра здравоохранения назначена теперь уже бывшая начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан. Ее кандидатуру 16 марта согласовал президент Беларуси.