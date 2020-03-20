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Мужчина прыгнул с моста в Днепр и исчез

20.03.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жлобинском районе районе мужчина прыгнул с моста в реку



19 марта 2020 в 18-38 в центр оперативного управления Жлобинского районного отдела по ЧС по телефону «101» поступило сообщение от гражданина 1990 г.р, о том, что он собирается спрыгнуть с автомобильного моста через реку Днепр в Жлобинском районе.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС Жлобинского района установлено, что мужчина на поверхности воды отсутствует. Работниками МЧС было проведено обследование береговой линии, мужчина не был обнаружен.

Со слов очевидцев мужчина двигался на легковом автомобиле, остановился на мосту через реку Днепр и прыгнул с него. Затем спрыгнувший подплыл к берегу и пропал.

Работниками ОСВОД и сотрудниками РОВД ведутся поисковые работы.
 
 
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В Жлобинском районе районе мужчина прыгнул с моста в реку
 
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