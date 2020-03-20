Источник материала: Ивьевский край

С 1 февраля по 9 марта отделом образования Ивьевского райисполкома совместно с Ивьевским учебно-методическим кабинетом проведен районный конкурс исследовательских и творческих работ «Малая Родина глазами нового поколения», посвященный 80-летию образования Ивьевского района.





В ходе конкурса учащимся предлагалось изобразить «живой символ малой Родины» и аргументировать свой выбор, представить проект или исследование краеведческой тематики.

Всего участие в конкурсе приняло 25 учащихся из 12 учреждений образования.

В качестве «живого символа» нашего района ребятами были выбраны бобер, черный аист, серый журавль, рысь, калина, кубышка желтая, помидор, ива, мать и мачеха, лисенок. В своих исследовательских работах школьники отобразили жизненный и творческий путь таких известных земляков как Зофия Ильинская, Ядвига Скоробогатая, Тадеуш Соколовский, Франц Костюкевич и других. Также учащимися начальных классов были разработаны экскурсионные маршруты, знакомящие гостей с природными и культурными особенностями агрогородков Геранены, Липнишки, города Ивье.

По решению жюри победителями в номинации «Художественное и литературное творчество» признаны учащиеся Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи Яна Щикно и Полина Рыжая (диплом І степени), учащийся Чернельского детского сада – базовой школы Никита Базык (диплом ІІ степени), учащаяся Бакштовского детского сада – средней школы Ксения Соколович (диплом ІІІ степени). В номинации «Исследовательская деятельность» – учащаяся Липнишковского детского сада – средней школы Анна Брейво, учащиеся Жемыславльского детского сада – базовой школы Алеся Амброшкевич и Игорь Юралевич (диплом І степени), учащиеся Ивьевского яслей-сада – начальной школы Роман Холяво и Кирилл Усс, учащаяся Лелюкинского детского сада – средней школы Алеся Нехвядович (диплом ІІ степени), учащийся Гераненской СШ Донатас Маргялис, учащийся Ивьевской СШ Антон Кевра, учащаяся Бобровичского детского сада – средней школы Полина Мусик, учащаяся Эйгердовского детского сада – средней школы Дарья Касьяненко (диплом ІІІ степени).

Победители конкурса будут награждены дипломами отдела образования и ценными призами.

А. Цидик, методист Ивьевского учебно-методического кабинета.