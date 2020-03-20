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СК завершил расследование смертельной аварии на проспекте Независимости

20.03.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в столице, которое привело к гибели человека, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, днем 7 октября 2019 года 37-летний водитель КамАЗа ехал по проспекту Независимости. При перестроении он не уступил дорогу двигавшемуся попутно Ford Mondeo, совершив с ним столкновение. От удара легковушка выехала на встречку, где врезалась в Mercedes, Mazda и маршрутное такси.

В результате ДТП 38-летний водитель Ford от полученных травм умер на месте происшествия. 35-летний пассажир Ford и 51-летний водитель Mercedes с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы.


— В ходе расследования установлено, что водитель КамАЗа при перестроении проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не убедился, что его действия будут безопасны, а также не учел скорость транспортных средств, движущихся в попутном направлении. Мужчина был трезв, грузовик находился в технически исправном состоянии, — проинформировали в СК.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
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