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В Беларуси подскочили цены на технику Apple. Узнали, на сколько

20.03.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси выросли цены на технику Apple у официальных продавцов. Мы узнали, на сколько.


Новый iPhone 11 с памятью на 64 ГБ при покупке одним платежом раньше стоил 2099 рублей. Теперь за гаджет придется выложить 2499 рублей. Разница — 19%. Более технически продвинутый iPhone 11 Pro с таким же накопителем в начале февраля предлагался за 2999 рублей, сейчас — за 3449 рублей. Разница — 15%. Увеличенный iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) стоил 3299 рублей, сегодня — 3789 рублей. Разница — 14,9%.

Более старые модели также возросли в цене. Для примера: iPhone Xs Max (64 ГБ) еще пару дней назад предлагался за 2299 рублей. Сегодня его отдают за 2399 рублей. Разница — 4,3%. Это же касается и, например, планшетов iPad. Топовый iPad Pro на 12,9 дюймов с Wi-Fi-модулем и 64 ГБ хранилища в конце декабря стоил 2999 рублей, сейчас — 3329 рублей. Разница — 11%. Беспроводные наушники AirPods Pro продавались за 639 рублей, сейчас купить их меньше, чем за 739 рублей, не выйдет. Разница — 15,6%.

Напомним: курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля, доллара — 2,8 рубля. Многие выстроились в очереди в магазины бытовой техники для покупки гаджетов в рассрочку.

Ниже — цены некоторых из названных выше гаджетов в интернет-магазинах:

 
 
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Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля, доллара - 2,8 рубля.
 
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