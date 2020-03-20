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Режиссер-мем отреагировал на шутку, что это он испортил 2020 год

20.03.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитый в основном по мемам, а не своим фильмам режиссер Роберт Б. Уайди отреагировал в Twitter на шутки про то, что это именно он срежиссировал 2020 год.

«Черт, нет! Не обвиняйте меня в этом!» — написал режиссер.


Directed by Robert B. Weide (Режиссер — Роберт Б. Уайди) — мем в виде титра и веселой музыки, которые часто ставят в конце видео с неожиданным финалом. Эта «отбивка» призвана подчеркнуть комизм ситуации.

Часто используется любителями черного юмора и фейлов: если в видео кто-то упал, ударился, сказал что-то нелепое или опозорился, это заслуживает подписи «Directed by Robert B. Weide».

Учитывая то, что сейчас происходит в мире, неудивительно появление соответствующего мема и про 2020-й год.

Изначально Directed by Robert B. Weide — кадр из заставки американского сериала «Умерь свой энтузиазм». В течение 40 секунд на черном фоне под бодрую музыку сменяются имена создателей ситкома, начиная с того самого режиссера.

 
 
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