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Депутат: «Иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, не информированы в том или ином вопросе»
Источник материала: СТВ
Проблемы ЖКХ обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если людей информировать правильно и грамотно подводить, то здесь должны быть вот эти публичные обсуждения при начальном этапе проведения капитального ремонта жилого помещения. Граждане должны быть полностью информированы.
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Депутат: «Иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, не информированы в том или ином вопросе»
Проблемы ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира». «Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?
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