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Депутат: «Иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, не информированы в том или ином вопросе»

20.03.2020 12:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Проблемы ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира»

«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Если у нас так много хорошего, которое бросается в глаза всем, кто приезжает, почему тогда эта тема настолько обсуждаема? Это – раз. Второе – почему основной поток жалоб, я знаю как депутат, по своему округу я знаю, все подтвердят, идёт по проблематике ЖКХ?

Депутат: «Иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, не информированы в том или ином вопросе»

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Тут есть две стороны медали. То есть иногда просто граждане, когда обращаются с какой-то проблематикой, они не информированы в том или ином вопросе. Поэтому здесь конечно, нам надо, всё-таки, повышать качество взаимодействия между сотрудниками, представителями ЖКХ, служб и самими гражданами. Поэтому когда граждане владеют информацией полной, то у них, конечно, вопросов меньше.

Например, что имеется в виду: вот у нас, как бы, пару лет назад из состава работ, выполняемых по капитальным ремонтам, были некоторые позиции исключены. Граждане об этом не знают. То есть, почему не знают? Где-то кто-то не доработал – не проинформированы. И когда идёт капитальный ремонт жилого дома, то, конечно же, у людей возникают, скажем, ну, по правильным соображениям, вопросы. То есть, почему не выполняется тот или иной вид работы.

Если людей информировать правильно и грамотно подводить, то здесь должны быть вот эти публичные обсуждения при начальном этапе проведения капитального ремонта жилого помещения. Граждане должны быть полностью информированы.

Люди в материале: Оксана Гайдук

 
 
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Проблемы ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира».  «Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?
 
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Чырвоны прамень
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
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