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В Гродно водитель Lada уснул за рулем и протаранил Opel: пострадали женщина и двое детей

20.03.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Гродно, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла днем 19 марта на улице Городенской. По предварительной информации, 51-летний водитель Lada уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в Opel.


В результате столкновения многочисленные травмы получила 49-летняя водитель Opel и двое ее несовершеннолетних детей (12-летний сын и 9-летняя дочь). Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель «Лады» в аварии не пострадал.

 
Теги: Гродно
 
 
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