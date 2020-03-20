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В Гродно водитель Lada уснул за рулем и протаранил Opel: пострадали женщина и двое детей
Источник материала: Tut.by
Женщина и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Гродно,
Авария произошла днем 19 марта на улице Городенской. По предварительной информации, 51-летний водитель Lada уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в Opel.
В результате столкновения многочисленные травмы получила 49-летняя водитель Opel и двое ее несовершеннолетних детей (12-летний сын и 9-летняя дочь). Все они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель «Лады» в аварии не пострадал.
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Авария произошла днем 19 марта на улице Городенской.
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